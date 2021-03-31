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Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину. МИД назвал условие прогресса по Донбассу

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 12:30
Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину. МИД назвал условие прогресса по Донбассу Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поговорили с Владимиром Путиным (flickr Le Vent Se Lève)
Автор: РБК-Украина

Лидеры России, Германии и Франции в формате видеоконференции обсудили последнее обострение на Донбассе. Украинская сторона отмечает, что для сдвигов в мирном процессе нужна политическая воля и привлечение всех сторон нормандского формата.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Позиция Украины не изменилась. Сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников нормандского формата", - отметил он.

По его словам, по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным показательными стали сигналы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые заявили, что Москва должна соблюдать режим прекращения огня, а также подчеркнули необходимость переговоров лидеров "нормандской четверки".

"Комментировать нарративы Кремля нет смысла. Еще раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках минских договоренностей, так и договоренностей Н4, достигнутых в ходе Парижского саммита. Прежде всего, речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, улучшении условий жизни людей вдоль линии разграничения", - добавил Николенко.

Он также подчеркнул, что сегодня на заседании ТКГ российская сторона будет иметь возможность показать, что она за мир.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Меркель и Макроном обвинил Украину в эскалации на Донбассе.

В то же время лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.

Контакты в нормандском формате активизировались после гибели четверых украинских военных в ходе обострения на Донбассе на прошлой неделе. Как заявили в украинском командовании, снайперы противника стреляли бойцам в спину.

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