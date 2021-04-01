Зеленський про переговори щодо Донбасу: ніхто не сподівався, що буде легко

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про переговори щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, Україна буде й надалі намагатися домовитися про перемир'я на Донбасі .

Про це він написав у своєму Telegram-каналі .

Як наголосив Зеленський, його стратегія - це обов'язкове відновлення миру на сході України, а також повернення окупованих територій.

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко... Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія - обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - заявив глава держави.