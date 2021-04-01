Зеленський про переговори щодо Донбасу: ніхто не сподівався, що буде легко

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про переговори щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, Україна буде й надалі намагатися домовитися про перемир'я на Донбасі.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Як наголосив Зеленський, його стратегія - це обов'язкове відновлення миру на сході України, а також повернення окупованих територій.
"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко... Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія - обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - заявив глава держави.
Нагадаємо, після нещодавнього загострення ситуації на Донбасі Зеленський анонсував розмову з лідерами "нормандської четвірки". Зеленський хоче, щоб "нормандська четвірка" допомогла врегулювати ситуацію на Донбасі.
Однак після цього відбулася онлайн-зустріч лідерів Росії, Франції та Німеччини, під час якої зачепили питання загострення ситуації на Донбасі.
В українському МЗС відреагували на ці тристоронні переговори без участі України. У міністерстві наголосили, що просування на Донбасі можливе тільки із залученням всіх сторін нормандського формату.