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Зеленський передав командиру батареї HIMARS відзнаку від Байдена

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський передав українському командирові батареї HIMARS Павлу Чернявському відзнаку від президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського зі щорічним посланням до Верховної Ради.

"У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі - капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin - спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський, вручивши медальйон капітану Чернявському.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в Білому домі вручив своєму американському колезі Байдену медаль від українського командира батареї HIMARS.

Також раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним щорічним посланням до Верховної ради.

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