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Зеленский передал командиру батареи HIMARS награду от Байдена

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский передал украинскому командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому награду от президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского с ежегодным посланием Верховной Раде.

"У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале - капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарсов", отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть и вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin - специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский, вручив медальон капитану Чернявскому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме вручил своему американскому коллеге Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS.

Также ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием в Верховную Раду.

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