Зеленський передав фінському президенту актуальні оборонні потреби України

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом. Вони обговорили посилення ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Український президент під час розмови подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та формули миру, а також за всі конкретні кроки для її реалізації. Зокрема, він відзначив успішне проведення в Гельсінкі тематичної конференції щодо екологічної безпеки.
Водночас Зеленський передав актуальні оборонні потреби щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО.
Загалом, за словами президента, під час розмови підіймались такі теми, як:
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Фінляндія активно підтримує Київ. Це проявляється як в гуманітарній, фінансовій так і в військово-технічній сферах.
Зокрема у квітні цього року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.
У вересні Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.
А президент Фінляндії навіть порушив питання про "російську агресію" у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зауважимо, що це є рідкісним випадком, коли Пекін зазнає публічного тиску за підтримку Москви.
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