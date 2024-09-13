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Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро

П'ятниця 13 вересня 2024 13:00
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Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро Фото: міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нової партії оцінюють приблизно в 118 мільйонів євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 мільярда євро.

"Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання партнерам - не здаватися", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки.

Підтримка України від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

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