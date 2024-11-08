RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский передал финскому президенту актуальные оборонные потребности Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом. Они обсудили усиление ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Украинский президент во время разговора поблагодарил Финляндию за непреклонную поддержку Украины и формулы мира, а также за все конкретные шаги по ее реализации. В частности, он отметил успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по экологической безопасности.

В то же время Зеленский передал актуальные оборонные потребности в усилении противовоздушной обороны и поставке дополнительных средств ПВО.

В целом, по словам президента, во время разговора поднимались такие темы, как:

  • международные усилия ради восстановления справедливого мира для Украины,
  • продолжение оборонного сотрудничества,
  • ситуация в поле боя.

Поддержка Украины от Финляндии

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Финляндия активно поддерживает Киев. Это проявляется как в гуманитарной, финансовой, так и в военно-технической сферах.

В частности, в апреле этого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.

В сентябре Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн. евро.

А президент Финляндии даже поднял вопрос о "российской агрессии" в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Заметим, что это редкий случай, когда Пекин испытывает публичное давление за поддержку Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФинляндияВойна в УкраинеВойна России против Украины