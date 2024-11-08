Зеленский передал финскому президенту актуальные оборонные потребности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом. Они обсудили усиление ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Украинский президент во время разговора поблагодарил Финляндию за непреклонную поддержку Украины и формулы мира, а также за все конкретные шаги по ее реализации. В частности, он отметил успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по экологической безопасности.
В то же время Зеленский передал актуальные оборонные потребности в усилении противовоздушной обороны и поставке дополнительных средств ПВО.
В целом, по словам президента, во время разговора поднимались такие темы, как:
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Финляндия активно поддерживает Киев. Это проявляется как в гуманитарной, финансовой, так и в военно-технической сферах.
В частности, в апреле этого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.
В сентябре Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн. евро.
А президент Финляндии даже поднял вопрос о "российской агрессии" в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Заметим, что это редкий случай, когда Пекин испытывает публичное давление за поддержку Москвы.
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