Зеленский передал финскому президенту актуальные оборонные потребности Украины

Украинский президент во время разговора поблагодарил Финляндию за непреклонную поддержку Украины и формулы мира, а также за все конкретные шаги по ее реализации. В частности, он отметил успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по экологической безопасности.

В то же время Зеленский передал актуальные оборонные потребности в усилении противовоздушной обороны и поставке дополнительных средств ПВО.

В целом, по словам президента, во время разговора поднимались такие темы, как: