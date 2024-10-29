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Президент Фінляндії порушив питання про російську агресію у розмові з Сі Цзіньпіном

Пекін, Вівторок 29 жовтня 2024 15:09
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Президент Фінляндії порушив питання про російську агресію у розмові з Сі Цзіньпіном Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Фінляндії Олександр Стубб порушив питання про "російську агресію" у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном. Це рідкісний випадок, коли Пекін зазнає публічного тиску за підтримку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли російська агресія порушила міжнародне право", - сказав Стубб у короткому виступі перед тим, як він та Сі Цзіньпін розпочали особисті переговори у Пекіні. - Я з нетерпінням чекаю на обговорення мирних рішень на цьому шляху".

Під час бесіди Сі Цзіньпін підтвердив, що Китай готовий працювати з відповідними сторонами для сприяння мирному врегулюванню "кризи", повідомила згодом державна телекомпанія China Central Television.

До 31 жовтня Стубб перебуває з офіційним візитом у Китаї. Це перший державний візит фінського лідера із 2019 року. У липні Стубб закликав Сі допомогти покласти край війні в Україні, заявивши, що залежність Росії від Китаю означає, що Сі Цзіньпін може вирішити питання одним телефонним дзвінком.

Минулого тижня заявив, що він повідомить Сі Цзіньпіну, що мирна угода неможлива без участі України.

Сі Цзіньпін намагається зобразити Китай як нейтрального гравця у війні. Його уряд звинуватив США та Організацію Північноатлантичного договору у розпалюванні конфлікту, тоді як Вашингтон та лідери НАТО звинуватили Пекін у потуранні російській агресії за допомогою економічної та технологічної підтримки.

Фінляндія вступила до НАТО минулого року, завершивши бурхливий процес вступу, розпочатий вторгненням Росії до України, яке перевернуло ландшафт європейської безпеки. Ця скандинавська країна надала Києву військову підтримку, включаючи протиповітряну оборону та важкі боєприпаси.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Гірше українці ставляться лише до Росії, Ірану, Білорусі та КНДР.

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