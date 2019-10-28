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Зеленский встретится с руководством НАБУ

Новости » Политика    28.10.2019 - 09:52
Зеленский встретится с руководством НАБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского встреча в НАБУ

Сегодня президент Владимир Зеленский должен встретиться с руководством Национального антикоррупционного бюро. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Как отмечается, у Зеленского встреча в НАБУ.

"Сегодня у президента должна быть встреча в НАБУ. Если она не отменилась", - сообщил источник.

Ранее Зеленский предложил украинцам сообщать о коррупции на "горячую линию". В частности, он заявил, что украинцы не должны молчать, когда сталкиваются с коррупцией, а сообщать об этом в НАБУ. Совет при НАБУ назвал обращение Зеленского дезинформацией.

Напомним, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркнул, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Кроме этого, Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

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