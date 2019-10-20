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Вступил в силу закон об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов

Новости » Политика    20.10.2019 - 09:06
Вступил в силу закон об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" отменен

Закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" вступил в силу в воскресенье, 20 октября.

Таким образом, отменен соответствующий закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Документом также вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, устанавливается, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 раздела II документа, который вводится в действие одновременно с введением в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 октября данный проект закона подписал президент Владимир Зеленский, а 9 октября проект одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Верховная рада Украины 2 октября приняла во втором чтении соответствующий законопроект №1054-1, за документ проголосовали 250 нардепов. А 13 сентября Рада приняла его за основу.

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