Кабмин допускает частичную приватизацию "Укрпошты"

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук не исключает продажу до 30% "Укрпошты"

Кабинет министров Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство рассматривает до десяти государственных предприятий с социально значимыми функциями, к частичной приватизации которых могут привлечь иностранных инвесторов.

"Например,"Укрпошта". Она доставляет пенсии…таких предприятий немного, их до десяти… Эти предприятия могут быть либо запрещены к приватизации, или подготовлены к так называемому IPO. То есть до выхода на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", - отметил Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что для социально значимых предприятий может рассматриваться частичная приватизация при сохранении контроля государства.

"Это означает, что мы можем подготовиться к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые бы предоставили бы этому предприятию новые ресурсы и давали бы возможность ускорить его развитие. Такая модель возможна", - добавил премьер.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что видит развитие "Укрпошты" в привлечении стратегического инвестора.

Ранее также стало известно, что Минэкономики утвердило план приватизации первых 800 госпредприятий.