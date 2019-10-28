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Зеленський передав на приватизацію підприємства Держуправсправами

Новини » Політика    28.10.2019 - 11:20
Зеленський передав на приватизацію підприємства Держуправсправами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На приватизацію передають всі комерційні підприємства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. Про це на брифінгу повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Зеленський сьогодні підписав указ, яким перші комерційні підприємства в управлінні Держуправління справами передаються Фонду державного майна на подальшу приватизацію.

"Ми провели інвентаризацію всіх підприємств Держуправління справами, обрали перші 5, які повністю готові, включаючи знаменитий готель "Дніпро" та аграрне підприємство, яке було в управлінні Держуправління справами. Ми їх передаємо до Фонду держмайна. Всі комерційні підприємства, які знаходяться в ДУС, вже передаються Фонду держмайна на приватизацію, або будуть передані протягом наступних трьох місяців", - зазначила Ковалів.

Вона також уточнила, що в цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України допускає часткову приватизацію "Укрпошти". Зокрема, уряд не виключає продаж до 30% акцій.

Зазначимо, раніше також набув чинності закон, який скасовує переліку заборонених до приватизації об'єктів.

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