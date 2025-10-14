Зеленський перед поїздкою до Трампа провів майже годинну розмову зі Стуббом

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.

За словами Зеленського, правильні кроки США можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України.

"У нас є відповідне бачення", - додав він.

Також під час розмови зі Стуббом порушувалися питання нещодавніх російських атак по енергетичній інфраструктурі України та потреби у посиленні протиповітряної оборони.

Зеленський подякував президенту Фінляндії за готовність допомагати, й зауважив, що Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і "це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".