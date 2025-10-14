Зеленський перед поїздкою до Трампа провів майже годинну розмову зі Стуббом

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з лідером США Дональдом Трампом провів тривалу розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави у Telegram.
"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що координує позиції з президентом Фінляндії.
За словами Зеленського, правильні кроки США можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України.
"У нас є відповідне бачення", - додав він.
Також під час розмови зі Стуббом порушувалися питання нещодавніх російських атак по енергетичній інфраструктурі України та потреби у посиленні протиповітряної оборони.
Зеленський подякував президенту Фінляндії за готовність допомагати, й зауважив, що Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і "це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні".
Як повідомляли ЗМІ, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За даними РБК-Україна, переговори заплановані на п’ятницю, 17 жовтня.
За словами джерела видання, останнім часом лідери обговорювали низку важливих і чутливих тем - постачання зброї, посилення ППО та дипломатичні кроки. Ці питання складно узгоджувати дистанційно, тому сторони вирішили провести особисту зустріч.
Вчора Зеленський підтвердив, що 17 жовтня відвідає Вашингтон на запрошення американського президента.
Президент Фінляндії Александр Стубб активно залучений до дипломатичних процесів, пов’язаних із західними "гарантіями безпеки" для України.
Він відіграє помітну роль у донесенні позиції Києва та Європи до президента США Дональда Трампа - зокрема, навіть завдяки спільним іграм у гольф.
Стубб входив до числа європейських лідерів, які 18 серпня відвідали Вашингтон разом із Зеленським, після зустрічі Трампа на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.
Крім того, 9 жовтня Стубб знову перебував у Вашингтоні. Під час цього візиту основною темою стало підписання угоди зі США про співпрацю у сфері будівництва криголамів, де Фінляндія має значний досвід і технологічні переваги.
