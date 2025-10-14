Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.
По словам Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.
"У нас есть соответствующее видение", - добавил он.
Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.
Зеленский поблагодарил президента Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".
Как сообщали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По данным РБК-Украина, переговоры запланированы на пятницу, 17 октября.
По словам источника издания, в последнее время лидеры обсуждали ряд важных и чувствительных тем - поставки оружия, усиление ПВО и дипломатические шаги. Эти вопросы сложно согласовывать дистанционно, поэтому стороны решили провести личную встречу.
Вчера Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению американского президента.
Президент Финляндии Александр Стубб активно вовлечен в дипломатические процессы, связанные с западными "гарантиями безопасности" для Украины.
Он играет заметную роль в донесении позиции Киева и Европы до президента США Дональда Трампа - в частности, даже благодаря совместным играм в гольф.
Стубб входил в число европейских лидеров, которые 18 августа посетили Вашингтон вместе с Зеленским, после встречи Трампа на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, 9 октября Стубб снова находился в Вашингтоне. Во время этого визита основной темой стало подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере строительства ледоколов, где Финляндия имеет значительный опыт и технологические преимущества.
