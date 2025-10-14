Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.

По словам Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.

"У нас есть соответствующее видение", - добавил он.

Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил президента Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".