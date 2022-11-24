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Зеленський про перебіг відновлення світла: Фахівці працюватимуть цілодобово

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Четвер 24 листопада 2022 01:57
Зеленський про перебіг відновлення світла: Фахівці працюватимуть цілодобово Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У всіх регіонах України триває відновлення енергопостачання. Фахівці працюватимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що станом на початок ночі 24 листопада поступово відбувається підключення нових й нових районів.

"Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Ми робимо все заради людей", - додав президент.

Нагадаємо, відновлення електропостачання у Києві очікується 24 листопада у першій половині дня.

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