Зеленський про перебіг відновлення світла: Фахівці працюватимуть цілодобово
У всіх регіонах України триває відновлення енергопостачання. Фахівці працюватимуть цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики", - зазначив глава держави.
Зеленський вказав, що станом на початок ночі 24 листопада поступово відбувається підключення нових й нових районів.
"Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Ми робимо все заради людей", - додав президент.
Нагадаємо, відновлення електропостачання у Києві очікується 24 листопада у першій половині дня.
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