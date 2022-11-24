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Зеленский о ходе восстановления света: Специалисты будут работать круглосуточно

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Четверг 24 ноября 2022 01:57
Зеленский о ходе восстановления света: Специалисты будут работать круглосуточно Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Во всех регионах Украины продолжается возобновление энергоснабжения. Специалисты будут работать круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что на начало ночи 24 ноября постепенно происходит подключение новых и новых районов.

"Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно. Мы делаем все ради людей", - добавил президент.

Напомним, возобновление электроснабжения в Киеве ожидается 24 ноября в первой половине дня.

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