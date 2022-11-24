Зеленський про відновлення світла у Києві: чекаємо у першій половині дня

Відновлення електропостачання у Києві очікується вже завтра, 24 листопада, у першій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні ввечері 11 областей було повністю знеструмлено. Але станом зараз триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово.

"Київ - дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч, чекаємо на результат на завтра, на першу половину дня", - додав він.