Зеленський про падіння ракети у Польщі: наша позиція прозора
Позиція України щодо падіння російської ракети на території Польщі є прозорою, всю інформацію в повному доступі передано партнерам.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Тому ми потребуємо того, щоб наші фахівці приєдналися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних партнерів даних і до місця вибуху", - зазначив Зеленський.
За його словами, вся інформація, яка має Україна, в повному доступі передається партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ став з'ясовувати, що сталося.
"Ще вночі говорив із Президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі", - наголосив глава держави.
Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі контактної групи "Рамштайн" зазначив , що знає про пропозицію України взяти участь у розслідуванні та допомогти всім, чим може.
За його словами, саме тому не варто поспішати міжнародне розслідування, потрібно вивчити всі факти.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада,польські ЗМІ повідомляли про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.
Пізніше Дуда заявив, що ракета могла бути випущена українськими силами ППО, які намагалися відбити атаку росіян.
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