ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о падении ракеты в Польше: наша позиция прозрачна

Новина українською →
Киев, Среда 16 ноября 2022 22:22
Зеленский о падении ракеты в Польше: наша позиция прозрачна Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Позиция Украины касательно падения российской ракеты на территории Польши прозрачна, вся информация в полном доступе передана партнерам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва", - отметил Зеленский.

По его словам, вся информация, которая есть у Украины, в полном доступе передается партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

"Еще ночью говорил с Президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования – российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши", - подчеркнул глава государства.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи контактной группы "Рамштайн" отметил, что знает о предложении Украины принять участие в расследовании и помочь всем, чем может.

По его словам, именно поэтому не стоит торопить международное расследование, нужно изучить все имеющиеся факты.

Напомним, вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщали о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Позже Дуда заявил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались отбить атаку россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Польша Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму