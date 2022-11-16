Зеленский о падении ракеты в Польше: наша позиция прозрачна

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва", - отметил Зеленский.

По его словам, вся информация, которая есть у Украины, в полном доступе передается партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

"Еще ночью говорил с Президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования – российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши", - подчеркнул глава государства.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи контактной группы "Рамштайн" отметил, что знает о предложении Украины принять участие в расследовании и помочь всем, чем может.

По его словам, именно поэтому не стоит торопить международное расследование, нужно изучить все имеющиеся факты.