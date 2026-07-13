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Зеленський озвучив терміни запуску української ППО проти балістики

20:13 13.07.2026 Пн
2 хв
Україна активно працює над антибалістичною системою Freyja для захисту від російських ракет
aimg Олена Бджола
Зеленський озвучив терміни запуску української ППО проти балістики Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Вже відомі приблизні дати реалізації антибалістичного проєкту Freyja. Україна зможе захистити себе власною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський окреслив терміни для Freyja

Президент 13 липня на засіданні новоствореної антибалістичної коаліції висловив надії щодо проєкту Freyja.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо Freyja в роботі", - впевнений Зеленський.

Він зазначив, що наразі загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це, на його думку, один із головних наслідків воєн Росії та Ірану.

"Тому Freyja має стати реальністю", - каже Зеленський.

Що відомо про українську антибалістику

Компанія Fire Point показала відео антибалістичної ракети FP-7.x. Комплекс Freyja може запрацювати вже до кінця 2026 року. Ракета має правильну циліндричну форму з обтічником, у нижній її частині - відносно невеликі рухомі стабілізатори.

Також під час презентації Fire Point розкрила концепцію самої системи Freyja. Це пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

Нагадаємо, що у червні компанія Fire Point вперше провела випробування ракети FP-7.X, яка ляже в основу антибалістичної системи Freyja.

13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали спільну декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони.

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