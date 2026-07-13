Зеленський озвучив терміни запуску української ППО проти балістики

Вже відомі приблизні дати реалізації антибалістичного проєкту Freyja. Україна зможе захистити себе власною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський окреслив терміни для Freyja

Президент 13 липня на засіданні новоствореної антибалістичної коаліції висловив надії щодо проєкту Freyja.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо Freyja в роботі", - впевнений Зеленський.

Він зазначив, що наразі загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це, на його думку, один із головних наслідків воєн Росії та Ірану.

"Тому Freyja має стати реальністю", - каже Зеленський.

Що відомо про українську антибалістику

Компанія Fire Point показала відео антибалістичної ракети FP-7.x. Комплекс Freyja може запрацювати вже до кінця 2026 року. Ракета має правильну циліндричну форму з обтічником, у нижній її частині - відносно невеликі рухомі стабілізатори.

Також під час презентації Fire Point розкрила концепцію самої системи Freyja. Це пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

Нагадаємо, що у червні компанія Fire Point вперше провела випробування ракети FP-7.X, яка ляже в основу антибалістичної системи Freyja.