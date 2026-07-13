Зеленский озвучил сроки запуска украинской ПВО против баллистики
Уже известны примерные даты реализации антибаллистического проекта Freyja. Украина сможет защитить себя собственным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский очертил сроки для Freyja
Президент 13 июля на заседании новой антибаллистической коалиции выразил надежду на проект Freyja.
"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим Freyja в работе", - уверен Зеленский.
Он отметил, что угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это, по его мнению, одно из главных последствий войн России и Ирана.
"Поэтому Freyja должна стать реальностью", - говорит Зеленский.
Что известно об украинской антибаллистике
Компания Fire Point показала видео антибалистической ракеты FP-7.x. Комплекс Freyja сможет работать уже до конца 2026 года. Ракета имеет правильную цилиндрическую форму с обтекателем, в нижней ее части - относительно небольшие подвижные стабилизаторы.
Также в ходе презентации Fire Point раскрыла концепцию самой системы Freyja. Это панъевропейский противобаллистический щит, который должен находиться в общей собственности стран-партнеров.
Напомним, что в июне компания Fire Point впервые провела испытание ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу антибаллистической системы Freyja.
13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании подписали общую декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.