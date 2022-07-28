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Зеленский назвал главную задачу нового генпрокурора

Фото: Зеленский рассказал, чего ожидает от нового генпрокурора (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Новоназначенный генеральный прокурор Андрей Костин должен работать над привлечением к ответственности всех российских военных преступников. Такова его главная задача на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, обнародованное на сайте главы государства.

Вручая Костину удостоверение генерального прокурора, президент отметил, что украинский народ за все годы пережил много несправедливости, но именно сейчас надо обеспечить обществу жизненно необходимую вещь - справедливость.

Главными задачами на сегодня Зеленский назвал:

  • восстановление справедливости;
  • отстаивание интересов Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Поэтому, я считаю, самая главная задача прокуратуры - все же привлечения к ответственности всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все то, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Костин пообещал, что ни одно преступление, которое совершила страна-агрессор, не останется безнаказанным.

Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала 299 голосами назначение Костина генеральным прокурором Украины.

Несколькими днями ранее, 17 июля, президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову, руководившей ОГПУ в течение двух с половиной лет.

Уже 19 июля Венедиктову уволили с должности. Зеленую кнопку за это решение нажали 264 народных депутата.

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Владимир Зеленский