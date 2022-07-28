Зеленський назвав головне завдання нового генпрокурора

Вручаючи Костіну посвідчення генерального прокурора, президент зазначив, що український народ за всі роки пережив багато несправедливості, але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідну річ - справедливість.

Головними завданнями на сьогодні Зеленський назвав:

відновлення справедливості;

відстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Тому, я вважаю, найголовніше завдання прокуратури - все ж таки притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях", - наголосив глава держави.

Своєю чергою Костін пообіцяв, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.