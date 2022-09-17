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Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина надеется, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН примут резолюции о механизме взыскания репараций с России и резолюцию о создании специального трибулана по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Reuters.

Он отметил, что на Генассамблее готовятся к принятию нескольких резолюций.

Зеленский сказал, что на максимально высокий уровень должны поднять два пункта.

Первый - найти правильное решение и поддержать резолюцию по механизму возмещения денег Украине от страны-агрессора за счет ее активов.

Второй - это резолюция по созданию специального трибулана в отношении людей, совершавших преступления в Украине.

Президент также отметил, что в США на уровне ООН следует обсуждать вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.

Ожидается, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН выступит также президент США Джо Байден.

Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее с записанным видеообращением.

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Владимир Зеленский