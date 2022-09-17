Зеленський озвучив очікування від Генасамблеї ООН

Він зазначив, що на Генасамблеї готуються до прийняття декільох резолюцій.

Зеленський сказав, що на максимально високий рівень повинні підняти два пункти.

Перший - знайти правильне рішення і підтримати резолюцію щодо механізму відшкодування грошей Україні від країни-агресора за рахунок її активів.

Другий - це резолюція щодо створення спеціального трибулану щодо людей, які вчиняли злочини в Україні.

Президент також зазначив, що в США на рівні ООН слід обговорювати питання щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.