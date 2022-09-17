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Зеленський озвучив очікування від Генасамблеї ООН

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна сподівається, що на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН приймуть резолюції щодо механізму стягнення репарацій з Росії та резолюцію про створення спеціального трибулану щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Reuters.

Він зазначив, що на Генасамблеї готуються до прийняття декільох резолюцій.

Зеленський сказав, що на максимально високий рівень повинні підняти два пункти.

Перший - знайти правильне рішення і підтримати резолюцію щодо механізму відшкодування грошей Україні від країни-агресора за рахунок її активів.

Другий - це резолюція щодо створення спеціального трибулану щодо людей, які вчиняли злочини в Україні.

Президент також зазначив, що в США на рівні ООН слід обговорювати питання щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.

Очікується, що на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН виступить також президент США Джо Байден.

Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї із попередньо записаним відеозверненням.

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Володимир Зеленський