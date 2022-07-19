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Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, Вторник 19 июля 2022 06:34
Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Фото: Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на график работы ГА ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

В программах мероприятия указываются не имена выступающих, а их уровень: глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН.

По мере приближения этой сентябрьской недели уровень участников, а также время их выступления могут уточняться. В программе на данном этапе не указано, кто из представителей стран выступает лично, а кто по видеосвязи или посредством специально записанного обращения.

Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов.

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