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Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН онлайн

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Пятница 16 сентября 2022 19:57
Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН онлайн Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральная Ассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на следующей неделе на ежегодной встрече мировых лидеров с предварительно записанным видеообращением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в Генассамблею входят 193 члена. За то, чтобы Зеленский выступил на неделе высокого уровня онлайн, проголосовал 101 человек, против - 7, воздержались - 19.

Отметим, что постпред РФ при ООН Василий Небензя выступал против разрешения украинскому президенту обратиться к участникам онлайн.

"Это очередное нарушение правил, которые мы (государства-члены ООН - ред) установили. Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда он не может приехать. Если не можете приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", - сказал он журналистам.

Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.

Ожидается, что на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН выступит также президент США Джо Байден.

Кроме того, Зеленский предложил провести саммит будущего под эгидой ООН , который состоится в 2023 году, в Киеве.

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