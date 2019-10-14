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Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне ООС

Новости » Политика    14.10.2019 - 17:03
Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне ООС
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua/news)

Президент также ознакомился с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Донбасс ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент также ознакомился с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

Отметим, что сегодня Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины. Он отметил, что Украина была не готова к войне, а украинцы были уверены, что нас это не коснется".

Напомним, с начала суток, 14 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России.

Добавим, что сегодня в Украине празднуют День защитника Украины. Сейчас в столице проходит два марша. Акцию против капитуляции организовали в знак протеста реализации "формулы Штайнмайера".

Кроме того, участники второго марша - марша УПА - организованной колонной идут к Офису президента, чтобы передать меморандум. Они протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формуле Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Активисты возле Офиса президента призвали не разводить войска на Донбассе Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины
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