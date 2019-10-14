Зеленський ознайомився з ситуацією в зоні ООС

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua/news)

Президент також ознайомився з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донбас ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент також ознайомився з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі шоковою терапією для України. Він зазначив, що Україна була не готова до війни, а українці "були впевнені, що нас це не торкнеться".

Нагадаємо, від початку доби, 14 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії.

Додамо, що сьогодні в Україні святкують День захисника України. Наразі в столиці проходить два марші. Акцію проти капітуляції організували на знак протесту реалізації "формули Штайнмайера".

Крім того, учасники другого маршу - маршу УПА - організованою колоною йдуть до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестують проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою нещодавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.