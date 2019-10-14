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Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины

Новости » Политика    14.10.2019 - 15:46
Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сейчас находится на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина не была готова к войне, а украинцы "были уверены, что нас это не коснется".

"Было время, когда по всей стране мы жили очень безопасно. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире и были уверены, что нас это не коснется", - заявил президент.

По словам Зеленского, после всех событий украинцы выбрали путь "родиться во второй раз, встать на ноги".

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе - это все было шоковой терапией, будто 2 тыс. вольт пропутили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдаться или родиться во второй раз, встать на ноги. Мы выбрали именно этот (второй, - ред.) путь. Мы украинцы - свободные и несокрушимые", - заявил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями ООС.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями ООС.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

После этих слов президент вручил награды украинским военным.

Напомним, что сейчас в Киеве проходит марш УПА. Участники марша организованной колонной идут в Офис президента, чтобы передать меморандум. Они протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

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