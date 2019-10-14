На Донбассе зафиксированы 6 вражеских обстрелов

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Потерь среди подразделений Объединенных сил нет

С начала суток, 14 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным министерства, по состоянию на 12:30 боевики 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Оккупанты из ручных и станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое и Опытное.

"На протяжении текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска более 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Оккупанты били из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Потери в рядах украинских военных вчера не зафиксированы.

Также РБК-Украина писало, что российские наемники обстреляли из гранатометов украинские позиции вблизи Золотого, чем снова сорвали процесс разведения сил на Донбассе. Обстрел был зафиксирован 13 октября.