Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден сможет избрать нового спецпредставителя по Украине в США. По его словам, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

"Я считаю, что позиция потеряна, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно выбрать такого человека, который будет осуществлять нужные шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь Президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он - практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами", - считает Зеленский.

Напомним, еще в январе 2020 года Владимир Зеленский на встречи с госсекретарем США Майком Помпео просил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе.

До сентября 2019 года полномочия спецпредставителя по Украине были возложены на Курта Волкера. Он ушел в отставку в разгар скандала с давлением на президента Владимира Зеленского, в ходе которого в США начался процесс импичмента Дональда Трампа.

Волкер, в частности, участвовал в переговорах по ситуации в двустороннем формате с Россией. Российскую сторону, как правило, на этих встречах представлял помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Формат Сурков – Волкер считался еще одной площадкой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.