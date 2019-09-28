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Спецпредставитель США по Украине Волкер уходит в отставку

Новости » Политика    28.09.2019 - 02:19
Спецпредставитель США по Украине Волкер уходит в отставку
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину

Исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также информацию об отставке Волкера опубликовал в своем Twitter видеожурналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский. Отмечается, что заявление Волкер подал в пятницу, 27 сентября.

Известно, что в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы объявить о своем уходе в отставку.

Имя Волкера было упомянуто в недавней жалобе сотрудника разведки США. Жалоба спровоцировала запрос со стороны демократов в Конгрессе США об импичменте президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Палаты представителей по иностранным делам вызвал в суд госсекретаря Майка Помпео с документами, касающимися взаимодействия президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, комитет в рамках расследования в отношении действий Трампа планирует присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

Отметим, по данным американских СМИ, из опубликованной жалобы сотрудника разведки США стало известно, что высокопоставленные представители Белого дома пытались скрыть все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКурт Волкер
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