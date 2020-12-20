Зеленський очікує нового спецпредставника по Україні у США

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що обраний президент США Джо Байден зможе обрати нового спецпредставника по Україні у США. За його словами, це має бути людина, яка розуміє українську ментальність.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

Він висловив жаль, що Україна втратила спецпредставника по Україні у США Курта Волкера.

"Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути. Дуже важливо - обрати таку людину, яка здійснюватиме потрібні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні", - вважає Зеленський.

За його словами, президент Байден має максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною і розуміє менталітет українців.

Нагадаємо, ще в січні 2020 року Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео просив призначити нового спецпредставника з питань врегулювання на Донбасі.

До вересня 2019 року повноваження спецпредставника по Україні були покладені на Курта Волкера. Він пішов у відставку в розпал скандалу з тиском на президента Володимира Зеленського, в ході якого в США почався процес імпічменту Дональда Трампа.

Волкер, зокрема, брав участі в переговорах щодо ситуації в двосторонньому форматі з Росією. Російську сторону, як правило, на цих зустрічах представляв помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков. Формат Сурков – Волкер вважався ще одним майданчиком для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.