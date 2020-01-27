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Сурков де-факто остается помощником Путина, - Кремль

Новости » Политика     27.01.2020 - 12:16
Сурков де-факто остается помощником Путина, - Кремль
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

В Кремле заявили, что на сегодня указа об отставке Суркова нет

Помощник президента России Владислав Сурков де-факто остается на своей должности, на сегодня указа о его отставке нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков снова прокомментировал информацию о том, что Сурков ушел с государственной службы.

"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуация де-факто остается такая, что пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - заявил Песков.

При этом он уточнил, что не знает, ходит ли Сурков на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены российского курса на украинском направлении". Он находился на должности помощника Владимира Путина с 20 сентября 2013 года, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Суркова считают идеологом гибридной войны в окружении Путина, а также куратором самопровозглашенных республик, в том числе так называемых "ЛДНР". Он был участником переговоров по Украине с бывшим спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.

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