Зеленский об отводе российских войск: "Украина всегда начеку"

После отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку. При этом это решение властей РФ способствует снижению напряженности на Донбассе.
Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что уменьшение численности российских войск на украинской границе пропорционально снижает напряжение в регионе. "Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - отметил Зеленский, добавив, что Украина хочет мира.
Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противостоянии с РФ, прикрепив к посту хэштег #Stronger Together (Вместе мы сильнее).
Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.
Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".
Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.
Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.