Зеленский об отводе российских войск: "Украина всегда начеку"

После отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку. При этом это решение властей РФ способствует снижению напряженности на Донбассе.

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уменьшение численности российских войск на украинской границе пропорционально снижает напряжение в регионе. "Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - отметил Зеленский, добавив, что Украина хочет мира. Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противостоянии с РФ, прикрепив к посту хэштег #Stronger Together (Вместе мы сильнее).