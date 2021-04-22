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Зеленский об отводе российских войск: "Украина всегда начеку"

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 17:36
Зеленский об отводе российских войск: "Украина всегда начеку" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку. При этом это решение властей РФ способствует снижению напряженности на Донбассе.

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уменьшение численности российских войск на украинской границе пропорционально снижает напряжение в регионе. "Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - отметил Зеленский, добавив, что Украина хочет мира.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку в противостоянии с РФ, прикрепив к посту хэштег #Stronger Together (Вместе мы сильнее).

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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