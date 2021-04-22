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Зеленський про відведення російських військ: "Україна завжди на чеку"

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 17:36
Зеленський про відведення російських військ: "Україна завжди на чеку" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після відведення російських військ від кордону України країна залишається напоготові. При цьому це рішення влади РФ сприяє зниженню напруженості на Донбасі.

Про це в Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що зменшення чисельності російських військ на українському кордоні пропорційно знижує напругу в регіоні. "Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації в Донбасі", - зазначив Зеленський, додавши, що Україна хоче миру.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку в протистоянні з РФ, прикріпивши до посту хештег #Stronger Together (Разом ми сильніші).

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ почнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять цю ситуацію.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Відзначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яку коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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