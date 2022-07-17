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Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову

Фото: Иван Баканов и Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Так, Зеленский отстранил Венедиктову в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения". Обязанности генерального прокурора возложены на ее заместителя Алексея Симоненко.

Другим указом президент устранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

В статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.

Как сообщалось ранее, 16 июля правоохранители задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича. Его подозревают в государственной измене.

Президент Владимир Зеленский уволил его с должности еще в марте 2022 года.

Добавим, что на момент задержания Кулинич был помощником Баканова.

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Владимир ЗеленскийИван БакановИрина Венедиктова