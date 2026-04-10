Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"

09:46 10.04.2026 Пт
Де Зеленський вбачає найбільшу загрозу від росіян?
Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росіяни хочуть значно розширити буферну зону на півночі України, поширивши її також і на кордон з Білоруссю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса

"Рускі" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні фіксуються скупчення росіян на інших напрямках – на Півдні, на Запорізькому напрямку.

"Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі", - підкреслив глава держави.

Росіяни готують нові буферні зони

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія планує створити нову буферну зону у прикордонні з Україною – у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Також раніше повідомлялось, що російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області. Натомість Сили оборони України послідовно провадять активну оборону та завдають окупантам відчутного вогневого ураження.

Окрім того, росіяни намагаються створити "буферну зону" у Сумській та Харківській областях. Однак вони навряд чи досягнуть успіху, адже наразі це не є їхнім пріоритетом на фронті.

