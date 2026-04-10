Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"

Россияне хотят значительно расширить буферную зону на севере Украины, распространив ее также и на границу с Беларусью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

"Руськи" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы - и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодня не вижу там угрозы", - заявил Зеленский.

По его словам, сегодня фиксируются скопления россиян на других направлениях - на Юге, на Запорожском направлении.

"Главная их цель неизменна - Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важный, потому что там наша линия обороны и наши рубежи", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина заявил, что Россия планирует создать новую буферную зону в приграничье с Украиной - в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.