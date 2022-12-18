Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС

Зараз на території окупованої Запорізької атомної станції знаходиться близько півтисячі військових РФ. Саме від них залежить, чи є загроза вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французьких телеканалів.

“Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків”, - наголосив Зеленський.

Російські війська від 4 березня захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси.