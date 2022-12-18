ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС

Новость на русском →
Київ, Неділя 18 грудня 2022 17:31
Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС Фото: Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Зараз на території окупованої Запорізької атомної станції знаходиться близько півтисячі військових РФ. Саме від них залежить, чи є загроза вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французьких телеканалів.

“Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків”, - наголосив Зеленський.

Російські війська від 4 березня захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси.

Нагадаємо, У МАГАТЕ повідомили, що на захопленій окупантами Запорізькій атомній електростанції встановлять мобільні котельні, щоб убезпечити критичну систему від холоду.

Раніше ми писали, що російські окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС, примушуючи їх підписувати контракти з фейковими підприємствами "Росатома".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна Росії проти України окупанти
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах