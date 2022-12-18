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Зеленский оценил возможность взрыва на Запорожской АЭС

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Киев, Воскресенье 18 декабря 2022 17:31
Зеленский оценил возможность взрыва на Запорожской АЭС Фото: Зеленский оценил возможность взрыва на Запорожской АЭС (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сейчас на территории оккупированной Запорожской атомной станции находится около полутысячи военных РФ. Именно от них зависит, есть ли угроза взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для французских телеканалов.

"Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", - подчеркнул Зеленский.

Российские войска от 4 марта захватили ЗАЭС и разместили на территории станции военную технику и боеприпасы.

Напомним, В МАГАТЭ сообщили, что на захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции установят мобильные котельные, чтобы обезопасить критическую систему от холода.

Ранее мы писали, что российские оккупанты продолжают давить на работников ЗАЭС, заставляя их подписывать контракты с фейковыми предприятиями "Росатома".

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