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Росіяни шантажують працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракт: подробиці

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Середа 14 грудня 2022 18:15
Росіяни шантажують працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракт: подробиці Фото: росіяни шантажують працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС примушуючи їх підписувати контракти з фейковими підприємствами "Росатома".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергоатома.

Цього ж разу росіяни вигадали нову жалюгідну казку про те, що нібито з 1 січня 2023 року Енергоатом припинить нараховувати працівникам зарплатню. Також це торкнеться й тих, хто не може потрапити на робочі місця через перешкоджання рашистами.

"Ці твердження – чергова безсоромна брехня рашистів! Енергоатом продовжує гарантувати працівникам ЗАЕС виплату заробітної плати й усіх передбачених колективним договором компенсацій", - пише пресслужба.

Також зазначається, що з 1 січня Енергоатом збільшує з 20% до 50% надбавку до посадових окладів персоналу ЗАЕС, які й надалі зберігаються вірність Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МАГАТЕ найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Тим часом російські окупанти посилили тортури щодо українських працівників на ЗАЕС.

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