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У МАГАТЕ вигадали, як убезпечити ЗАЕС та її персонал від холоду

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Запорізька область, Середа 14 грудня 2022 11:16
У МАГАТЕ вигадали, як убезпечити ЗАЕС та її персонал від холоду Фото: Запорізька атомна електростанція (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На захопленій окупантами Запорізькій атомній електростанції встановлять мобільні котельні, щоб убезпечити критичну систему від холоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.

"На станції продовжуються роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які повинні запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для його персоналу", - йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що котельні потужністю 1-3 МВт встановлені на одному з енергоблоків, ще дещо розміщені на території станції.

Зазначається, що ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають у резервному режимі та готові забезпечувати електроенергією, якщо зовнішнє харчування буде недоступне.

Однак, як уточнили в організації, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії, в даний час як запобіжний засіб розгортаються мобільні дизельні генератори. Два з них уже підключено до одного блоку. Ще кілька генераторів планується випробувати, а потім приєднати до інших реакторів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна з Міжнародним агентством з атомної енергії рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС .

При цьому, за словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, міжнародні партнери поки що не мають конкретної інформації про наміри РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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