UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отреагировал на удар по Часовому Яру и напомнил о судьбе нацистов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование, которое отдает приказы обстреливать мирные города, и военные, которые их выполняют, сознательно убивают людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

9 июля оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

"Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их осуществляет по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или не понимали", - сказал президент.

Зеленский уверен, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы.

"Для каждого - абсолютно. Так же, как и для нацистов", - сказал он.

Зеленский добавил, что захватчикам не стоит надеяться на защиту от их государства.

"Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о 15 погибших мирных жителей в результате атаки оккупантов на Часовой Яр. Под завалами дома могут находиться еще более 20 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский