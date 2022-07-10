Зеленский отреагировал на удар по Часовому Яру и напомнил о судьбе нацистов

9 июля оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

"Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их осуществляет по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или не понимали", - сказал президент.

Зеленский уверен, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы.

"Для каждого - абсолютно. Так же, как и для нацистов", - сказал он.

Зеленский добавил, что захватчикам не стоит надеяться на защиту от их государства.

"Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - сказал он.