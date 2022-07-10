Зеленський відреагував на удар по Часову Яру і нагадав про долю нацистів

9 липня окупанти обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

"Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли", - сказав президент.

Зеленский впевнений, що покарання невідворотне для кожного російського вбивці.

"Для кожного - абсолютно. Так само, як і для нацистів", - сказав він.

Зеленський додав, що загарбникам не варто сподіватися на захист від їхньої держави.

"Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - сказав він.