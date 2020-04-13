В Чернобыльской зоне новый пожар, полиция задержала поджигателя

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар вызвал мужчина, который дома сжигал мусор, а остатки костра вывез за село и высыпал на сухую траву

В Чернобыльской зоне отчуждения 13 апреля, около 14 часов, произошел новый пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения.

Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами Иванковского отделения установили поджигателя. Им оказался 37-летний житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда злоумышленник вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь.

Ветром перекинуло огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Мужчине грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

По словам директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. .

Как известно, 13 апреля Совет ужесточила ответственность за загрязнение воздуха и сжигания сухой травы.

Добавим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность.