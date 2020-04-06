Полиция нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне

Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Житель села Раговка поджег мусор и траву, ветер перебросил огонь дальше

Пожар в Чернобыльском лесу устроил местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне уже третий день и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

"Как пояснил полицейским молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов растительного мира. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

По факту возникновения пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного Кодекса Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.