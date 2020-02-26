Кабмин сменил менеджмент "Центрэнерго"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Решение принято для ускорения приватизации

Кабинет министров Украины принял решение о смене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех государственных облэнерго. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, решение принято для ускорения процесса приватизации этих компаний.

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые являются государственными компаниями", - сказал он.

По его словам, на "Центрэнерго" продолжается аудит, в ближайшие дни выводы будут обнародованы.

Напомним, Хозяйственный суд. Киева своим определением от 6 февраля 2020 года удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго".

В конце января Фонд государственного имущества Украины начал процедуру отбора инвестиционных советников для приватизации ПАО "Центрэнерго". С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года ФГИ также привлекает аудиторскую компанию.

Отметим, разные украинские правительства неоднократно заявляли о планах приватизации "Центрэнерго", но все попытки заканчивались безрезультатно.